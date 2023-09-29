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Araç park etme kavgasında iki grup birbirine girdi! 5 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da bir iş yerinin önünde araç park etme sebebiyle kavgaya tutuşan 2 grup ortalığı savaş alanına çevirdi. Kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 09. 00 sıralarında Erzincan merkez Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, esnaf arasında işyerinin önüne park edilen araç nedeniyle başlayan kavga kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışanların kalabalık olması üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. 1 kişinin yaralandığı kavgada bir araç ve işyerinin camları kırıldı. Polis orantılı güç kullanarak tarafları etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan 5 kişi hastanede sağlık raporlarının alınmasının ardından polis merkezine götürüldü.

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