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Taksim’de denetime takılan adamdan polislere: Akıllı olun, arkamdakiler geldiği zaman...

TAKSİM'de trafik denetiminde 4 bin 64 TL ceza yiyen adam, polis memuruna hakaret etti. "Abimi alıp geleceğim" diyen adam, memurlara, “Senin maaşını kim veriyor?” dedi.

Taksim’de trafik denetimine takılan M.S. isimli sürücü, polis ekiplerini adeta çileden çıkardı. Abartı egzozdan 4 bin 64 TL, emniyet kemerinden 436 TL, trafik levhasına uymamaktan 436 TL olmak üzere toplamda 4 bin 936 TL ceza yiyen M.S. isyan etti.

Trafik polislerine tehditler savuran M.S. ekiplere, “Senin maaşını kim veriyor?” diyerek hakaret ederken, yaşanan diyaloglar saniye saniye kaydedildi.

"Ağabeyimi alıp geleceğim"

Abisini alıp geleceğini söyleyerek polis ekiplerini tehdit eden M.S. isimli sürücü, “5 bin TL ceza mı olur? Ben nasıl vereceğim bunu. Arabama dokunmayın, uzaklaşın arabamdan. Neden kamerayla çekiyorsun, oyuncak mı var çekiyorsun. Ben cezaya imza atmıyorum. Abimi alıp geleceğim. Bekleyin geleceğim. Senin maaşını kim veriyor?...

Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Kafana göre ceza yazıyorsun. Muz Cumhuriyeti mi burası? Benim ailemde gazi de var şehit de var bana artistlik yapamazsınız...

"Akıllı olun"

Akıllı olun, karşınızda çocuk yok. Arkamdakiler geldiği zaman ‘Beyefendi kusura bakmayın’ dersiniz...

"Sadakam olsun"

Ne kadar ceza yazıyorsan yaz, sadakam olsun” ifadelerini kullandı. Adam ardından arabasına binerek oradan ayrıldı.

Polis amirinden şahsa cevap: İki katını vereceğim

Polis amiri olayın ardından arabasına binerek oradan ayrılan M.S.'ye, "Ne demek maaşımı kim veriyor. Devlet veriyor. Ne kadarını veriyorsun maaşımın. Ne kadar veriyorsan iki katını vereceğim sana gel." dedi.

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