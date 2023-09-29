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Beşiktaş'ta kadın yazar eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Beşiktaş'ta kadın yazar 20 yıl evli kaldığı ve 2 yıl önce ayrıldığı eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Yazar cinayetten sonra polise teslim oldu.

Olay, Beşiktaş Akat Mahallesi'nde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yazar Funda D. (47) ile eski eşi Mustafa Çapar (49) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Funda D., 22 yıl evli kaldığı ve yaklaşık 2 yıl önce boşandığı Mustafa Çapar'ı boğazından bıçakla yaraladı. Yaralı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Funda D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına alındı. Funda D., "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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