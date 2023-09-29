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Gazeteci Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na: Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim artık bıktık 'illallah' dedik

Gazeteci Uğur Dündar, İBB Başkanı İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmadı.

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Dündar, "Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim. Gerçekten artık bıktık. 'illallah' dedik" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Masayı yumrukladığı görülen Dündar, "Ne zaman iç kavgalarından kurtulacak da milletin derdine derman olacak. Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim. Ayıptır ya! Bitsin artık sizin bu koltuk sevdanız. Yeter! Geldik, gidiyoruz CHP hala iktidar olacak. Bu nedir!" ifadelerini kullandı.

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