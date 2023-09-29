İstanbul'da Kapalıçarşı'yı su bastı!

İSTANBUL FATİH'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. Fatih’te bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaflar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Sağanak yağış nedeniyle Fatih’te bulunan tarihi Kapalı Çarşı'da gider taştı.

Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı. Kapalı Çarşı içerisinde ve çevresinde bulunan bazı iş yerlerini su baskını nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı. Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarf etti.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı’daki su taşkınlarının altyapı ile ilgili olduğunu belirterek, alt yapıdan kaynaklanan sorunun ise tamamen yağmursuyu debisinin yükselmesi sonucu oluştuğunu, aşağı hatta kalan Mahmutpaşa, Eminönü hatlarından suyun gitmemesi sonucu Kapalıçarşı rögarlarından suyun taştığını ifade etti.

Mega kent İstanbul'da dün başlayan yağmur, bugün de aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağmurun etkisiyle tarihi Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı. Su baskınının ardından Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş'tan açıklama geldi. Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kapalıçarşı ve Tahtakale’de bulunan çevre sokakları da su bastığını belirterek, "Sağanak yağışın sonucu olarak Kapalıçarşı etrafında bulunan sokaklar da bu yoğun yağıştan etkilenerek baskınlar oluştu. Rögarlar taşarken, esnaf ve yönetim suyun tahliyesi için uğraştı. Kapalıçarşı kot olarak yukarıda olmasına rağmen Mahmutpaşa, Eminönü rögar hattı Kapalıçarşı ile birlikte çalışmaktadır" dedi.

"Kapalıçarşı’daki su taşkınları altyapı ile ilgili"

Her şiddetli yağmur sonrası yaşanan bu durumun esnafı sıkıntıya soktuğunu, Kapalıçarşı yönetimi olarak bu durumun kendilerini de çaresiz bıraktığını ifade eden Kurtulmuş, "Yaşanan su baskınının ardından Kapalıçarşı yönetimi ve ekibi zamanında müdahalede bulunarak esnafı bilgilendirmiş ve gerekli afet çalışmalarına başlamıştır. Kapalıçarşı’daki su taşkınlarının altyapı ile ilgili olduğunun bilinmesi önem arz etmektedir. Alt yapıdan kaynaklanan sorunun ise tamamen yağmursuyu debisinin yükselmesi sonucu oluştuğu, aşağı hatta kalan Mahmutpaşa, Eminönü hatlarından suyun gitmemesi sonucu Kapalıçarşı rögarlarından suyun taştığını belirtiriz. Kapalıçarşı yönetimi olarak bütün halkımıza ve esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi.