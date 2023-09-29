Hem canını hem trafiği hiçe saydı! Büyükçekmece'de motosiklet sürücüsü seyir halinde akrobatik hareketler yaptı

İstanbul Büyükçekmece'de bir motosiklet sürücüsü canını ve trafiği hiçe sayarak motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi’nde bir motosiklet sürücüsü genç, yolda seyir halindeyken tehlikeli hareketler yaptı. Gidonu bırakıp telefonla mesaj atan sürücü ayaklarının üstüne kalkıp sürüşe devam etti. Görüntüler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Şahıs bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.