Şişli'de bir kadın sel sularına kapıldı! Dehşete düşüren anlar
İSTANBUL Şişli'de bir kadın sel sularına kapılarak sürüklendi. O anlar, cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul'da dün etkili olan yağış sırasında Mecidiyeköy Şehit Er Cihan Namlı Caddesi suyla kaplandı.
Caddede yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın ise akan suyun şiddetiyle dengesini kaybederek sel sularına kapıldı.
Bir süre sürüklenen kadının 2 kişi tarafından kurtarılarak güvenli bir yere çıkartıldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.