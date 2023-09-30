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Aydın'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaçamayınca polisi bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Aydın Efeler'de polisin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Yakalandıktan sonra da direnmeye devam eden şahışla polis memuru arasında geçen arbede de polis memuru bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir 09 FK 205 plakalı aracı durdurmak istedi. Araç 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacanın ardında araç Kocagür Mahallesi 3651 sokakta durduruldu. Durdurulan araçtaki şahısların polise mukavemette bulunması sonucu polis memuru N.H.T yaşanan arbedede bıçaklandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralı polisi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Polisin hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisi bıçaklayan A.T. isimli şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici hastaneye gelerek yaralı polisin durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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