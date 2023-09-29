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Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İzmir'e katıldı. Burada gençlere seslenen Erdoğan, açılışı 2 gün önce yapılan TEKNOFEST İzmir'in şu ana kadar 330 bin kişi ağırladığını söyledi.

Erdoğan, gençlere "Sizler Türkiye'nin parlak geleceğisiniz. Sizler canları pahasına bu toprakları bize vatan olarak bırakan aziz şehitlerimizin kabul olmuş duasısınız" dedi.


Öte yandan Erdoğan konuşmasında muhalefete çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır" dedi.

Erdoğan, "TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor." dedi.

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