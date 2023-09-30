Felaketten dönüldü! Araçların arasına düşen yıldırım kameralara yansıdı
Kastamonu Araç'ta yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle cep telefonu ile dolu yağışını görüntülemek isteyen vatandaş, araçların yanına düşen yıldırımı anbean kaydetti.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Araç-Kastamonu karayolunda seyir halinde olan bir otobüsteki vatandaş, etkili olan dolu yağışını cep telefonu ile görüntülemek istedi.
Vatandaşın dolu yağışını görüntülediği sırada araçların yanına yıldırım düştü. O anlar ise dolu yağışını görüntülemek isteyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, araçlardaki vatandaşların yıldırımdan birkaç metre ile kurtulduğu gözüküyor.