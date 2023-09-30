BIST 8.335
DOLAR 27,38
EURO 29,01
ALTIN 1.627,65
YEREL

Felaketten dönüldü! Araçların arasına düşen yıldırım kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kastamonu Araç'ta yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle cep telefonu ile dolu yağışını görüntülemek isteyen vatandaş, araçların yanına düşen yıldırımı anbean kaydetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Araç-Kastamonu karayolunda seyir halinde olan bir otobüsteki vatandaş, etkili olan dolu yağışını cep telefonu ile görüntülemek istedi.

Vatandaşın dolu yağışını görüntülediği sırada araçların yanına yıldırım düştü. O anlar ise dolu yağışını görüntülemek isteyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, araçlardaki vatandaşların yıldırımdan birkaç metre ile kurtulduğu gözüküyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aydın'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaçamayınca polisi bıçakladı
Aydın'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaçamayınca polisi bıçakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor"
İstanbul'da Kapalıçarşı'yı su bastı!
İstanbul'da Kapalıçarşı'yı su bastı!
Hem canını hem trafiği hiçe saydı! Büyükçekmece'de motosiklet sürücüsü seyir halinde akrobatik hareketler yaptı
Hem canını hem trafiği hiçe saydı! Büyükçekmece'de motosiklet sürücüsü seyir halinde akrobatik hareketler yaptı
Şişli'de bir kadın sel sularına kapıldı! Dehşete düşüren anlar
Şişli'de bir kadın sel sularına kapıldı! Dehşete düşüren anlar
Sancaktepe'de bisikletiyle gezerken az daha boğuluyordu o anlar kamerada
Sancaktepe'de bisikletiyle gezerken az daha boğuluyordu o anlar kamerada
Beşiktaş'ta kadın yazar eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü!
Beşiktaş'ta kadın yazar eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü!
Gazeteci Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na: Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim artık bıktık 'illallah' dedik
Gazeteci Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na: Batsın sizin bu koltuk sevdanız kardeşim artık bıktık 'illallah' dedik
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şahinler çetesi çökertildi lideri dahil 42 gözaltı...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Şahinler çetesi çökertildi lideri dahil 42 gözaltı...
Taksim’de denetime takılan adamdan polislere: Akıllı olun, arkamdakiler geldiği zaman...
Taksim’de denetime takılan adamdan polislere: Akıllı olun, arkamdakiler geldiği zaman...
Araç park etme kavgasında iki grup birbirine girdi! 5 kişi gözaltına alındı
Araç park etme kavgasında iki grup birbirine girdi! 5 kişi gözaltına alındı
Pendik'te 2 araç, çöken istinat duvarının altında kaldı
Pendik'te 2 araç, çöken istinat duvarının altında kaldı