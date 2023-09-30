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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yola savruldu! O anlar saniye saniye kaydedildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Bartın'da kontrolden çıkan otomobille motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü fırlayarak otomobilin öbür yanına düştüğü anlar saniye saniye saniye kameralara yansıdı.

Bartın Hendekyanı Caddesi üzerinde seyir eden bir motosiklet, aniden ara caddeye dönen otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü takla atarak, otomobilin öbür yanına düştü. Kazanın ardından ise çevredeki vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.

Feci kazada yaşananlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, yaralı motosiklet sürücüsü ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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