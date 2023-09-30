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Manisa'da başıboş pitbull dehşet saçtı! Anne ve kızına saldırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Manisa Şehzadeler'de başıboş pitbull cinsi köpek aynı cadde üzerinde anne ve kızı ile kendilerine ait sahipli köpeğe defalarca saldırdı.

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Konuk Caddesi üzerinde meydana geldi. Anne Ayten Kibar, kızı ve 6 yıldır beraber yaşadıkları terrier cinsi köpekleriyle yürüyüş yaptıkları sırada başıboş tasmalı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Küçük köpeği dişlerinin arasına alan pitbull defalarca sallayarak köpeği yaraladı.

Köpeklerini pitbullun dişlerinden güçlükle kurtaran Anne Ayten Kibar ve kızı da pitbullun saldırısına uğradı. Yaptıkları hamlelerle saldırıdan kurtulan anne Ayten Kibar ve kızı bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada 50 metre sonra yeniden aynı köpeğin saldırısına uğradı. Olaydan anne ve kızı yara almadan kurtulurken köpeklerinde ciddi yaralanmalar meydana geldi. Veterinerde tedavi edilen terrier cinsi köpekleri dışarı çıkmaya korkar hale geldi.

Köpek saldırısının kendilerinde travmaya neden olduğunu köpeklerinde ise boyun kısmında ciddi yaralanmalara yol açtığını söyleyen Ayten Kibar, “Manisa merkezdeki Konuk Caddesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradık. Köpekte tasma vardı fakat başıboş geziyordu. 6 yıldır beraber yaşadığım terrier cinsi köpeğimiz ağır travma geçiriyor. Veterinere götürüp aşısını yaptırdık."

"Bizim için de travmatik bir olaydı. Haberlerde izlediğim olay bizim başımıza geldi. Yolda yürürken tasmalı bir pitbull kızımın yanında saldırdı. 50 metre sonra yine aynı köpek tarafından saldırıya uğradık. Bizde sadece üzücü bir travma oluşturdu. Köpeğimde boyun kısmından diş yaralanmaları var. Bakımını yaptırdık ama tabi dışarı çıkaramıyoruz. Bizde dışarı çıkaramama korkusu var. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu durumun cezalandırılmasını istiyorum. O köpeğin de başıboş sokaklarda gezip daha fazla insanın canını yakmasını istemiyorum” dedi.

Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasında

Öte yandan, pitbull saldırısı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Anne ve kızının sokakta yürürken arkalarından yanaşan pitbull cinsi köpek, anne ve kızının sahiplendiği terrier cinsi köpeğin boynuna saldırması ve köpeği sallaması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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