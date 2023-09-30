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Karaman'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Karaman'da narkotik polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 1’i kadın 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.G., M.A., H.S., Y.D. ve S.Y.'yi takibe aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 54 gram bonzai, 11,6 gram metamfetamin, 1,4 gram esrar ve 224 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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