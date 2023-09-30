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Cübbeli Ahmet, Aziz Yıldırım ile olan anısını anlattı! "Özel dua ediyorum"

'Cübbeli Ahmet', katıldığı bir programda eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile olan anısını anlattı. Cübbeli Ahmet, ''Cuma namazına mı gidiyorsun?'' diye sorduğu Yıldırım'ın kendisine ''Ne cuması, balıkçıya gidiyorum.'' dediğini belirtti.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile olan anısı Akit TV'de katıldığı programdakileri güldürdü.

Yıldırım ile trafikte karşılaştığını ve efsane başkanın cuma namazına gittiğini düşündüğünü belirten Cübbeli Ahmet, daha sonra Aziz Yıldırım ile konuştuğunda kendisine "Ne cuması? Balıkçıya gidiyordum." dediğini söyledi.

Aziz Yıldırım'ın bu cevabı sonrası Cübbeli Ahmet, "Başkan sus da bari ben 'Cumaya gittiğini gördüm diyecektim' dedim." ifadelerini kullandığını belirtti.

"Mert adam, dürüst adam"
Cübbeli Ahmet, Yıldırım'dan "Mert adam, dürüst adam. 'Gitmiyorum cumaya' dedi ya! Ben dürüstleri severim. Özel dua ediyorum namaza başlaması için" diyerek bahsetti.

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