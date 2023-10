Ankara'daki bombalı saldırı girişimi ve patlama anı kamerada! Terörist böyle öldürüldü

ANKARA'da 2 terörist tarafından saldırı girişimi düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09:30'da duyulan patlamanın nedeninin iki teröristin bombalı saldırı girişiminde bulunmaları olduğunu, teröristlerden birinin kendini patlattığını açıkladı. Saldırıyı hangi terör örgütünün yaptığı açıklanmazken, PKK olduğu iddia edildi.

Ankara'da birçok noktadan duyulan ve hissedilen bir patlama meydana geldi. Ekipler alarma geçirilirken, patlamanın Kızılay bölgesinde İçişleri Bakanlığına yakın bir alanda meydana geldiği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili son dakika açıklama yaptı. Ankara'daki bombalı saldırı girişimine müdahale anları güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi.

Yerlikaya: Terör saldırı, terörist kendini patlattı! 2 polis yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Saldırı girişiminde neler oldu?

Son dakika bilgilerine göre, bugün TBMM’nin açılışı yapılacaktı ve tüm vekiller TBMM açılışına katılacaktı. Saldırı TBMM girişinin çok yakınında gerçekleştirildi.

- Gri Renault Kango araç, İçişleri Bakanlığı nizamiyesini geldi, şahıslardan biri elinde uzun namlulu silahla saldırdı.

- Canlı bomba olan diğer şahıs kendini imha etti. Diğer şahıs uzun namlulu silahla saldırdı.

- Nöbetçi polisler, diğer teröristti etkisiz hale getirdi.

- Araç içinden çok sayıda paket çıkarıldı ve bölgede kontrollü şekilde patlatıldı.

Ankara Başsavcılığı: Yayın yasağı geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı son dakika açıklama ile "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." duyurusu yaptı.