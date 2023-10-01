Şahinler çetesi çökertildi! Çetenin kafede işkence görüntüleri ortaya çıktı

"Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde yapılan ve 41 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından suç örgütü üyelerinin 1 kişiyi yağma amacıyla darbetmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan suç örgütü üyelerinin geçmişteki faaliyetlerinin tespiti için çalışma yürüttü.

İstanbul'daki bir kafenin güvenlik kamerasınca 17 Şubat 2022'de kaydedilen görüntülerde, 1 kişiyi yağma amacıyla darbeden şüphelilerin "Şahinler" suç örgütüne mensup H.A, U.V, S.D. ve O.K.A. olduğu belirlendi.

Görüntülerde, masada oturan kişilerin önce tartışmaya başladığı, ardından R.S'nin şüphelilerce darbedilmeye çalışıldığı ve çevredekilerin araya girdiği anlar yer alıyor.

Emniyetten yapılan açıklamada, görüntülerden tespit edilen 4 şüphelinin 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda yakalandığı kaydedildi.

Operasyonlarda 41 zanlı yakalanmıştı

Kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen suç örgütünün yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 56 şüphelinin tespitinin ardından İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 41 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında hedef şüphelilerden 4'ünün yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde olduğu anlaşılmış, diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerindeki 54 adrese yapılan baskınlarda, 16 ruhsatsız tabanca, 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek, yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.