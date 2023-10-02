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26 farklı adrese eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP'li yöneticiler dahil 20 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda, HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

BTÖ'ye yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda:

BTÖ’nüm faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan;

Sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul’da 11 ilçemizde ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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