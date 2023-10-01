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Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilat Polat'tır demişti! Güzellik merkezi kurşunlandı

"Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" diyen şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezine saldırı düzenlendi. Motosikletli 2 kişi, bir güzellik merkezine silahla ateş açtı. Olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkezine gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluştu.

Firma sahibi Banu Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yerine saat 02.00 ve 05.00 olmak üzere iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

"Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" diyen şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezine saldırı düzenlendi.

Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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