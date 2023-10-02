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Şuursuz menkıbeci hoca! Depremde ölen Suriyelilerin cesedi kokmamış!

Tahir Büyükkörükcü Cami İmamı, “Hatay depreminden sonra oradaki hoca kardeşlerimiz şöyle anlatıyorlar: '3-5 hafta geçti, ölümleri yıkılıyor, cenazeler kokmaya başladı. İçlerinden bir tanesi mis gibi kokuyor. Araştırdık, Suriyeli bir kardeşimizmiş." dedi. Hürriyet Yayın yönetmeni Ahmet Hakan "Şuursuz menkıbeci" deyip açtı ağzını yumdu gözünü...

Tahir Büyükkörükcü Cami İmamı'nın vaaz kürsüsünde anlattığı deprem hikayesi şok etti. İmam, "Hatay depreminden sonra oradaki hoca kardeşlerimiz şöyle anlatıyorlar: '3-5 hafta geçti, ölümleri yıkılıyor, cenazeler kokmaya başladı. İçlerinden bir tanesi mis gibi kokuyor. Araştırdık, Suriyeli bir kardeşimizmiş." dedi. İmamın bu sözleri sosyal medyada tepki çekerken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, o imamı "şuursuz menkıbeci" ilan etti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü: 

Uydurma menkıbeler anlatıyor

Hoca’nın teki cami kürsüsünden anlatıyor.
Deprem bölgesinde cenazeler kokmaya başlamış. Ama o da ne? Bir cenaze mis gibi kokuyormuş. Araştırmışlar: Meğer Peygamberimizi çok seven, ona naatlar yazan bir Suriyelinin cenazesiymiş.
Bu Hoca’nın amacı, millete Peygamber sevgisinin önemini anlatmak. Bunu yaparken uydurma menkıbelere sarılıyor.

Depremzedelerin duygularını yaraladı

Sadece uydurma menkıbelere sarılmakla kalsa yine iyi.
Depremzedelerin duygularını yaralıyor. Acıları taptaze olan insanlara, “Cenazeleriniz kokuyordu” diyerek yapıyor bunu. İşin içine Suriyeliyi katarak milletin sinir uçlarıyla oynadığının ise farkında bile değil.

Toplumsal yara açtığının farkında değil

Menkıbeci hocalardan daha tehlikelisi şudur:
Anlattıkları uydurma menkıbelerin hangi toplumsal hasarlara yol açacağının farkında bile olmayan şuursuz menkıbeci hocalar.

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