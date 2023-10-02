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Ahmet Çakar'dan bomba TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iddiası: Yüreği varsa bana dava açar

Eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında yaşanan Fenerbahçe aleyhine verilen hakem kararlarıyla ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi işaret etti. Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında eski bir MHK üyesinin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili gündem olacak sözlerini aktardı.

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor maçındaki hakem hataları Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol’da masaya yatırılırken Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yle ilgili gündem olacak iddialar geldi.

Ahmet Çakar, eski MHK Başkanı Lale Orta’nın ekibinde olan bir arkadaşıyla yaptığı sohbeti anlattı.

Büyükekşi'ye manipülosyon suçlaması

Çakar, Fenerbahçe’nin gri pozisyonlarla puan kazanmasının Mehmet Büyükekşi’yi çok kızdırdığını tepkisini de de yetkili MHK üyelerine söylediğini aktardı.

"Galatasaray lehine hata yapıldığında 'hakem ne güzel yönetti gördünüz mü' diyormuş"

Ahmet Çakar gündeme bomba gibi düşen iddiasında şu ifadeleri kullandı:

"Lale Orta MHK'sindeki bir üye benimle yemek yemek istedi. Kabul ettim. Şunu dedi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe lehine hakem hatası olunca küplere biniyor. Maçı da söylüyorum. Geçen sene Başakşehir 1-2 Fenerbahçe. Galatasaray lehine hata yapıldığında 'hakem ne güzel yönetti gördünüz mü' diyormuş. Diğer takımlar lehine hata yapıldığında ise küplere biniyormuş herkese bağırıyormuş. Biraderine arkadaşına söylersin ama yetkili MHK üyesine söylemek manipülasyondor benim ahlayışıma göre. TFF içinden biriyle bizzat yediğim yemekte anlattı bunları. Yüreği varsa Büyükekşi bana dava açar. Yemek yediğim restorana saate bana söyleyen kişiye kadar açıklarım."

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