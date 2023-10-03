Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü güldüren sözler! 'Karşı taraftanım ama umut olmaya devam et'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de süren çalışmaları inceledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu'na bir vatandaş, "Ben sizin cenahtan değilim, ama halkın umudu olmaya devam edin" şeklinde konuştu. O anlarda İmamoğlu'nun yüzü güldü...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye'de süren belediye çalışmalarını takip etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu'na bir kadın "Allah yolunuzu açık etsin. Sen her zaman benim gönlümdesin, dualarımdasın. Yolun açık olsun." şeklinde seslendi.

Yaşlı bir kadın ise "Kurban olayım sana." derken, İmamoğlu'ndan "Dua et bana, sağ ol annecim." yanıtı geldi.Bir vatandaş ise farklı siyasi görüşten olduğunu belirterek İmamoğlu'na şunları söyledi:

Sizin cenahtan değilim ama...

"Ben sizin cenahtan değilim ama seçimde 6 gün görev yaptım. İnsanların size karşı çok büyük bir umudu var. Şunu istiyorum sizden. Çıkın şöyle, halkın umudu olmaya devam edin. Büyük kararlar büyük riskler gerektiriyor. Şu anda tam zamanı."

İmamoğlu ise "Birlikte bu dediğin cesaretle bütün milleti bir araya toplayacağız." şeklinde yanıtladı.