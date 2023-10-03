Halk TV'nin skandallar kraliçesi Ayşunur Arslan'dan 'terörist sevici' sözler! RTÜK inceleme başlattı

ANKARA'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan terör saldırısıyla ilgili Halk TV'nin skandallar kraliçesi Ayşenur Arslan'dan teröristleri masum gösteren skandal sözler geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir" diyerek inceleme başlattıklarını duyurdu.

Halk TV'nin skandallar kraliçesi Ayşenur Arslan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yeni bir skandala imza attı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) skandal terör sözleri nedeniyle Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlattı.

Belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu!

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü PKK’nın Ankara’daki saldırısına ilişkin "Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiç bir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez.." ifadelerini kullandı.

Ayşenur Arslan'ın o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı hakkında bir programda söylenen sözlerden dolayı Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ahlaksız terör sevici zihniyete ve bu ucube yorumlara...

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.