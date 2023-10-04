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YEREL

Yankesici önce telefonu çaldı, güvenlik kamerasını görünce geri verdi!

Edirne'de bir kadının çantasından cep telefonunu çalan kişi, güvenlik kamerasını fark edince telefonu geri verdi.

Maarif Caddesi'nde kaldırımda yürüyen şüpheli, karşısından gelen kadının omuz çantasının içinden cep telefonunu çaldı.

Telefonu gizleyip bir süre yürümeye devam eden şüpheli, bölgedeki güvenlik kamerasını fark edince kadına doğru yaklaşıp telefonu yerde bulmuş gibi davranarak geri verdi.

Olay bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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