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Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı tek celsede boşandı

Rasim Ozan Kütahyalı ile 13 yıldır evli olan gazeteci Nagehan Alçı tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Duruşmanın ardından Alçı, "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı, "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nagehan Alçı ile 2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı’nın boşanma davası tek celsede karara bağlandı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmayı taraflar mahkemenin kaleminde bekledi. Duruşmaya gireceği sırada Alçı, "Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi.
'Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik'
Yaklaşık 15 dakika süren duruşmanın ardından taraflar ayrı ayrı mahkeme salonundan çıktı. Basın mensuplarının 'Boşandınız mı?’ şeklindeki sorularına cevap veren Alçı, "Gerekenleri söyledik teşekkür ediyorum. Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" şeklinde yanıt verdi. Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullandı.

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