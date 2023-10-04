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YEREL

Kocaeli'de otomobilin yakıt deposundan 5,5 kilogram uyuşturucu çıktı!

Kocaeli'de otomobilinde 5,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan araçta arama yaptı.

Dedektör köpekle yapılan aramada aracın yakıt deposunda 6 pet şişeye doldurulmuş 5,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçtaki zanlı gözaltına alındı.

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