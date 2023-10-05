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Esenyurt'ta 'bomba mı patladı?' denilen olayın aslı ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta düğün sonrasında gelin ve damadı uğurlamak isteyen yakınları, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. Şahıslar gece yarısı silah ve havai fişeklerle kutlama yaparken, çevredeki vatandaşlar “Bomba mı patladı” diyerek korku dolu dakikalar yaşadı. Olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün sonrasında gelin ve damadı uğurlamak isteyen yakınları ortalığı savaş alanına çevirdi.

Gelin arabasının geçtiği cadde üzerinde havai fişekli kutlama yapan şahıslar, ardından silahla havaya ateş açtı. O dakikalarda çevredeki vatandaşlar, “Bomba mı patladı” diyerek korku dolu dakikalar yaşadı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay sonrasında şikayet üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, havaya silahla ateş eden Yunus T.’yi gözaltına aldı. Şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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