BIST 8.445
DOLAR 27,57
EURO 29,07
ALTIN 1.614,68
GÜNCEL

Ali Yerlikaya görüntülerle paylaştı: 4 ilde 24 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye’de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonlarında Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak’ta 24 şüpheli yakalandı” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde başlatılan "Kahramanlar" operasyonlarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak’ta 24 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Operasyonlara katılan Kahraman Polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ. GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN ÜSTÜN GAYRETLERİYLE MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ" ifadelerine yer verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Seyir halindeyken alev alan cip cayır cayır yandı!
Seyir halindeyken alev alan cip cayır cayır yandı!
MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
"Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlandı" yalanı çöktü! Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne geldi
"Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlandı" yalanı çöktü! Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne geldi
Kocaeli'de otomobilin yakıt deposundan 5,5 kilogram uyuşturucu çıktı!
Kocaeli'de otomobilin yakıt deposundan 5,5 kilogram uyuşturucu çıktı!
Fatih Portakal ile Cemal Canpolat arasında canlı yayında çok sert Atatürk kavgası
Fatih Portakal ile Cemal Canpolat arasında canlı yayında çok sert Atatürk kavgası
Yankesici önce telefonu çaldı, güvenlik kamerasını görünce geri verdi!
Yankesici önce telefonu çaldı, güvenlik kamerasını görünce geri verdi!
İstanbul'da kaybolan 3 kardeşin cesedi inşaatın temelindeki suyun içinde bulundu! İste son görüntüleri
İstanbul'da kaybolan 3 kardeşin cesedi inşaatın temelindeki suyun içinde bulundu! İste son görüntüleri
Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı tek celsede boşandı
Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı tek celsede boşandı
Mardin'de eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan kocanın sosyal medya görüntüsü ortaya çıktı
Mardin'de eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan kocanın sosyal medya görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'da küçük çocuğa zorla alkol içirip video çekti ve paylaştı! Rezil adam tutuklandı
İstanbul'da küçük çocuğa zorla alkol içirip video çekti ve paylaştı! Rezil adam tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü güldüren sözler! 'Karşı taraftanım ama umut olmaya devam et'
Ekrem İmamoğlu'nun yüzünü güldüren sözler! 'Karşı taraftanım ama umut olmaya devam et'
Halk TV'nin skandallar kraliçesi Ayşunur Arslan'dan 'terörist sevici' sözler! RTÜK inceleme başlattı
Halk TV'nin skandallar kraliçesi Ayşunur Arslan'dan 'terörist sevici' sözler! RTÜK inceleme başlattı