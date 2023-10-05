Ali Yerlikaya görüntülerle paylaştı: 4 ilde 24 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye’de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonlarında Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak’ta 24 şüpheli yakalandı” dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde başlatılan "Kahramanlar" operasyonlarıyla ilgili son durumu paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak’ta 24 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Operasyonlara katılan Kahraman Polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ. GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN ÜSTÜN GAYRETLERİYLE MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ" ifadelerine yer verdi.