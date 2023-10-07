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Sağlık ocağını basıp doktorları darp ettiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de bir aile sağlığı merkezine gelen hastane ve hasta yakınları, 3 doktoru darp etti. Olayın ardından kaçan 3 şahıs polis ekiplerince yakalanırken, 3 doktorun darp edildiği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hasta ve hasta yakını olduğu iddia edilen bir grup, henüz bilinmeyen nedenden aile sağlığı merkezini bastı. Sağlık merkezinde bulunan 3 doktoru darp eden grup, çevreye de zarar verdi.

Vatandaşların araya girmesine rağmen şiddetine devam eden saldırganlar, bir doktorun boğazını sıkarak boğmaya kalktı. Boğulma tehlikesi geçiren doktor yere yığılarak bayıldı. Büyük korku ve paniğin hakim olduğu olayda bir doktorun da eli kırıldı. A.M.K., S.E., Y.S. isimli 3 doktor, tedavi altına alınırken olaya karışan şahıslar kayıplara karıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olaya karışan kişilerin güvenlik kameralarından kimlik tespitini yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Doktorların darp edildiği olay saniye saniye vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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