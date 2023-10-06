İstanbul'u dev fareler bastı! Köpekler bile onları görünce şaşırıp kaldı! İşte o anlar...
İSTANBUL Esenyurt'ta onlarca devasa lağım faresi, bir sokağı istila etti. Farelerin, sokak köpekleri için açık alana konulan mamalarla beslendiği görüldü. Onlarca farenin sokak ortasında gezdiği görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sokağı onlarca lağım faresi istila etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, devasa boyutlardaki lağım fareleri, gündüz vakti sokak ortasında cirit atıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, farelerin sayısındaki artıştan endişe duyuyor.
Sokak köpekleri için bırakılan mamaya geliyorlar
Barbaros Hayrettin Paşa 2304. Sokak'ta çekildiği belirtilen görüntülerde, farelerin belediye tarafından başıboş sokak hayvanlarının beslenmeleri için açık alana koyduğu mamaları yedikleri görülüyor.
Salgın hastalık endişesi başladı
Sosyal medyada gündem olan görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, farelerin salgın hastalıklara neden olmasından endişe ediyor.