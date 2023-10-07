BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
DÜNYA

Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı!

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, birçok noktadan İsrail'e doğru onlarca roket attı.

Söz konusu roketlerden bazıları, İsrail ordusuna ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerince imha edildi.

İsrail ordusu, İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.

Ordu, Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşimcilerden güvenlik tehlikesi nedeniyle evlerinden çıkmamalarını istedi.

İsrail medyası da Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail basınına göre atılan roketlerden bazıları Askalan (Aşkelon), Usdud (Aşdod) kentlerine isabet etti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ndeki tüm okullarda ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiği duyuruldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hırsızlar duvarı deldi, Cuma namazına giden kuyumcuyu soydu!
Hırsızlar duvarı deldi, Cuma namazına giden kuyumcuyu soydu!
Trabzon'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası!
Trabzon'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası!
İstanbul'u dev fareler bastı! Köpekler bile onları görünce şaşırıp kaldı! İşte o anlar...
İstanbul'u dev fareler bastı! Köpekler bile onları görünce şaşırıp kaldı! İşte o anlar...
Canlı yayın açıp 'Beni sevmeyen sahneye çıksın' dedikten sonra 3 kişi tüfekle vurdu! İşte dehşet anları...
Canlı yayın açıp 'Beni sevmeyen sahneye çıksın' dedikten sonra 3 kişi tüfekle vurdu! İşte dehşet anları...
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı
Sakarya'nın ortasında kadını taciz etti, çevredekiler meydan dayağı attı! İşte o anlar...
Sakarya'nın ortasında kadını taciz etti, çevredekiler meydan dayağı attı! İşte o anlar...
Esenyurt'ta 'bomba mı patladı?' denilen olayın aslı ortaya çıktı
Esenyurt'ta 'bomba mı patladı?' denilen olayın aslı ortaya çıktı
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı
Venedik’te 21 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı
Ali Yerlikaya görüntülerle paylaştı: 4 ilde 24 şüpheli yakalandı
Ali Yerlikaya görüntülerle paylaştı: 4 ilde 24 şüpheli yakalandı
Seyir halindeyken alev alan cip cayır cayır yandı!
Seyir halindeyken alev alan cip cayır cayır yandı!
MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı
"Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlandı" yalanı çöktü! Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne geldi
"Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlandı" yalanı çöktü! Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne geldi