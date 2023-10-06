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Trabzon'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası!

Trabzon'da, trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Ekipler, sürücüye 20 bin 342 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, aracında "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzoz bulunduran 5 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Durdurulan araçlarda yapılan denetimde, aracında standart dışı egzoz bulunduran 5 sürücüye idari para cezası verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.

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