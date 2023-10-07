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DÜNYA

İsrail ordusu Gazze'ye karşı “savaş durumu alarmı” ilan etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı “Aksa Tufanı Operasyonu” başlatıldığını, ilk 20 dakikada 5 bin roket ve havan fırlatıldığını duyurdu. İsrail ordusunda ise savaş durumu alarmı ilan edildi. Roketli saldırılar sonucu İsrail'de 5 kişi hayatını kaybederken, silahlı bir grubun Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine sızması sonucu çıkan çatışma sürüyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif, İsrail'e karşı “Aksa Tufanı Operasyonu” başlatıldığını duyurdu. “Bu, dünyadaki son işgali sona erdirecek en büyük savaşın günüdür” diyen Deif, operasyonun ilk 20 dakikasında İsrail’e ait askeri noktalara 5 bin roket ve havan fırlatıldığını aktardı. Deif, tüm Filistinlilere operasyona katılma çağrısında bulundu.

İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan edildi
Hamas’ın operasyon başlatmasının ardından İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “savaş durumu alarmı” ilan edildiği ve askerlerin harekete geçirildiği duyuruldu. Açıklamada, “Hamas, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına yoğun roket atışı başlattı ve İsrail topraklarının birçok farklı noktasına sızdı. Hamas, bu saldırının sorumlusudur. Bu olayların sonuçlarına katlanacaktır” ifadeleri kullanıldı. Silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızmasının ardından Gazze sınırında yaşayan İsraillilere dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Çatışma anları kamerada
Hamas'ın operasyonunun ardından Kudüs ve İsrail'in farklı noktalarından siren sesleri, alevler ve dumanlar yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail topraklarında silahlı bir grubun kamyonetle ilerlediği görüldü. İsrail'in güneyindeki Sderot'ta ise silahlı grupla çatışma yaşandığı anlar kameraya yansıdı.

İsrail'de 5 kişi öldü
Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler nedeniyle İsrail'in farklı noktalarından siren sesleri yükseldi. İsrail Ulusal Acil Servisi (MDA) Gderot bölgesindeki Kfar Aviv'de 70 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in güneyindeki Kuseife'nin belediye başkanı Abdülaziz Nassara ise İsrail medyasına yaptığı açıklamada, roketli saldırı sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.
Bedevi kasabası olan Kuseife, Gazze Şeridi'nden yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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