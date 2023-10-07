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DÜNYA

İsrail neye uğradığını şaşırdı roket yağdı panikleyen İsraillilerin kaçışı görüntülendi

Hamas, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattı. Hamas'ın askeri kanadı, operasyonun ilk 20 dakikasında Gazze'den İsrail'e 5 bin roket ateşledi. Roket sesini duyan İsrail halkının havalimanlarına kaçışı görüntülendi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'de 5 kişi hayatını kaybetti.

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında Gazze Şeridi’nin güneydoğusundaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın ele geçirildiğini iddia etti.

Haaretz gazetesi de İsrail genelinde roket saldırısı sonucu yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. 

Yine sosyal medyada yer alan görüntülerde roket sesini duyan İsraillilerin  panik halinde havalimanından kaçışları yer aldı.

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