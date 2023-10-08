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Yerlikaya duyurdu! Türkiye genelinde 'Kahramanlar' operasyonu! 2 bin 554 firari yakalandı

Yerlikaya duyurdu! Türkiye genelinde 'Kahramanlar' operasyonu! 2 bin 554 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kahramanlar operasyonları” kapsamında 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanlar Operasyonları” kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2554 firari yakalandı

Yakalanan şahıslardan:
12 ’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,
91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,
2451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum🇹🇷

Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

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