İsrail, Hamas'ın istihbarat teşkilatını vurdu

Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırının ardından İsrail'de onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ni bombardımana tuttu. İsrail Hava Kuvvetleri, vurulan yerleşkelerden birinin Hamas istihbarat dairesi başkanına ait olduğunu bildirdi.Abone ol
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.
İsrail Hava Kuvvetleri, vurulan yerleşkelerden birinin Hamas istihbarat dairesi başkanına ait olduğunu bildirdi.
Yayınlanan görüntülerde, düzenlenen hava saldırılarında Hamas’ın askeri unsurlarının hedef alındığı görüldü.