Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları olay olmuştu! Elindeki morlukların sırrı bakın neymiş

Bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Münevver Karabulut cinayetinin yankıları sürüyor. Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde öldüğü açıklanan Cem Garipoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı. İşte detaylar...