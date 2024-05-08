Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları olay olmuştu! Elindeki morlukların sırrı bakın neymiş
Yaşandığı dönem tüm Türkiye'nin kanını donduran ve uzun süre gündemden düşmeyen Münevver Karabulut cinayetinin yankıları, yaşanan yeni gelişmelerle sürüyor. Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun, ölüp ölmediği uzun süredir tartışma konusuydu. Garipoğlu davasında yaşanan gelişmeye göre Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı. Garipoğlu'nun sağ ve sol el parmaklarındaki morarmalar dikkat çekti.
Bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Münevver Karabulut cinayetinin yankıları sürüyor. Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde öldüğü açıklanan Cem Garipoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Garipoğlu'nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmayanlar uzun süredir vardı. Karabulut ailesi Garipoğlu'nun mezarının açılıp (fethi kabir) tartışmaların son bulmasını istemişti. Fakat talep savcılık ve Adalet Bakanlığı tarafından reddedilmişti.
Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu da sonrasında mezarın açılması ve tartışmaların sona ermesi yönünde savcılıktan talepte bulunmuştu.
Soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp savcılığa gönderilmesini istedi ve dosyaya bilirkişi atadı.