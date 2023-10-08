BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
HABER /  GÜNCEL

Datça’da bir gecede 110 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 kişi yakalandı!

Datça’da bir gecede 110 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 kişi yakalandı!

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca bir gece içinde Türk karasularına üç ayrı geri itme olayında 110 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan lastik bot ile geçiş yapmaya çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Abone ol

Datça ilçesi açıklarında kısa süreli aralıklarla üç ayrı düzensiz göçmen olayına müdahale eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot ve can salları içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen ve açık denizde sürüklenen 110 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sabah saatlerinde lastik bot ile yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan hareketli lastik bot içinde 33 düzensiz göçmen yakalandı
Yakalanan ve kurtarılan toplam 143 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

ÖNCEKİ HABERLER
Korona aşısı yüksek riskli gruplara yapılabilir
Korona aşısı yüksek riskli gruplara yapılabilir
Ayvacık açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında 47 kaçak göçmen yakalandı
Bolu'da tırın aküsünde 36 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi!
Bolu'da tırın aküsünde 36 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi!
Mahmut Tuncer’in oğlu, AK Parti MKYK üyesi oldu
Mahmut Tuncer’in oğlu, AK Parti MKYK üyesi oldu
Hamas İsrail savaşı! Ahmet Hakan 'yemin edebilirim ama kanıtlayamam' diyerek açıkladı
Hamas İsrail savaşı! Ahmet Hakan 'yemin edebilirim ama kanıtlayamam' diyerek açıkladı
Tekirdağ'da 12 bin 200 litre etil alkol ele geçirildi!
Tekirdağ'da 12 bin 200 litre etil alkol ele geçirildi!
Filenin Efeleri geç açıldı: Türkiye: 3 - Tunus: 0
Filenin Efeleri geç açıldı: Türkiye: 3 - Tunus: 0
Yerlikaya duyurdu! Türkiye genelinde 'Kahramanlar' operasyonu! 2 bin 554 firari yakalandı
Yerlikaya duyurdu! Türkiye genelinde 'Kahramanlar' operasyonu! 2 bin 554 firari yakalandı
Hamas İsrail savaşında hangi ülke ne dedi? Dikkat çeken açıklamalar
Hamas İsrail savaşında hangi ülke ne dedi? Dikkat çeken açıklamalar
İstanbul'da seyir halindeki TIR'da yangın çıktı!
İstanbul'da seyir halindeki TIR'da yangın çıktı!
BM 'İsrail- Filistin' gündemiyle acil toplantı yapacak
BM 'İsrail- Filistin' gündemiyle acil toplantı yapacak
Yalova'da zincirleme kaza! Biri polise ait 6 araç karıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı!
Yalova'da zincirleme kaza! Biri polise ait 6 araç karıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı!