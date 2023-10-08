Bolu'da tırın aküsünde 36 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan tırda 36 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi faaliyetleri kapsamında, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından durdurulan tırda, narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın akü kısmında hazırlanmış gizli bölmede, 22 kilo 100 gram toz esrar, 14 kilo 250 gram (83 bin 824 adet) uyuşturucu hap ele geçirildi, tırda ise hassas terazi, bir miktar sentetik ecza bulundu.

Olaya ilişkin araçtaki İ.D. (33) ile Libya uyruklu zanlı K.A. (40) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.