İsmail Saymaz 'üzgünüm doğru şık Erdoğan' diyerek paylaştı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, takip ettiği AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nden izlenimleri yazısına taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişim açıklamalarını paylaşan Saymaz, "14-28 Mayıs'ın mağlubu değişime direnirken" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni takip etti. İzlenimlerini aktaran Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına dikkat çekti.

Salonda coşku olmadığını savunan Saymaz, Erdoğan'ın ekonomi ve enflasyon mesajlarını eleştirdi.

AK Partililerin Ankara ve İstanbul'u cepte saymadığını savunan yazar, AK Parti'nin CHP'deki iç karışıklıklara bel bağladığını iddia etti.

Saymaz, değişim konusunda ise Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İşte Saymaz'ın yazısının değişimle ilgili bölümü:

"Herhalde “Kılıçdaroğlu” şıkkını işaretlerdiniz"

"NE zaman ki, değişim irademizi kaybederiz, işte o vakit bir kısır döngüye düşeriz. Biliyorsunuz, akan ve sürekli yeni katılımlarla kendini yenileyen bir nehir, hep temiz kalır. Buna karşılık, durgun su kirlenmeye ve yosun tutma­ya mahkumdur.”

Bu alıntı bir test sorusu olsa ve “Yukarıdaki cümle hangi siyasi parti liderine aittir?” diye sorsam herhalde “Kılıçdaroğlu” şıkkını işaret­lerdiniz. Üzgünüm. Doğru şık, Erdoğan! 14-28 Mayıs'ın mağlubu değişime direnirken Erdoğan, dün AK Par­ti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde değişim mesajı vererek, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) yeniledi."

İsmail Saymaz'ın yazısının tamamı