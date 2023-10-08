İsrail'den Gazze'ye mal ve yakıt yasağı! Talimatı verdi

Hamas'ın dün başlattığı Aksa Tufanı saldırısının ardından İsrail, Gazze'ye akaryakıt ve mal girişini durdurma kararı aldı. İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz de daha önce abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı vermişti.

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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Yediot Ahronot gazetesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin düzenlediği toplantıda bir dizi karar alındığı belirtildi.

Alınan kararların, Hamas ve İslami Cihad'ın uzun yıllar boyunca bir daha İsrail vatandaşlarını tehdit etmemesi ve onlara zarar vermemesi için elindeki askeri gücün yok edilmesini amaçladığı ifade edildi.

Karar kapsamında Gazze'ye yakıt ve mal girişinin yasaklandığı kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz de daha önce abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı vermişti.

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