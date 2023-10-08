Hamas İsrail savaşında son durum kudretli Demir Kubbe çöktü her iki tarafta ölü ve yaralı sayısı artıyor

Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu İsrail'i şoke etti. Ülkede adeta hayat durdu. Ağır kayıp veren İsrail, onlarca savaş uçağıyla Gazze'yi bombalıyor. Her iki tarafta ölü ve yaralı sayısı her geçen saat artıyor. Hamas-İsrail savaşında son durum.

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Hamas İsrail'e karşı son yılların en büyük saldırısını düzenledi. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, karadan denizden ve havadan çok sayıda noktadan dün sabah "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattı.

İlk 20 dakikada 5 bin roket ateşleyen Hamas militanları, sınırı geçip kasaba ve yerleşim yerlerine sızdı, karakolları bastı, çok sayıda asker öldürüp üst düzey komutanlar ve askerleri esir aldı.

Havadan karadan denizden geldiler

Sabah saatlerinde İsrail'in güney kentlerine paramotorla iniş yaparak gelen Hamas üyelerinin görüntüleri görenleri dünyayı şaşkına çevirdi. Hamas ayrıca drone saldırılarıyla çok sayıda tankı etkisiz hale getirdi, askeri tesisleri vurdu, görüntüleri de anında sosyal medyaya servis etti.

Demir Kubbe işe yaramadı

İsrail içinde Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Birüssebi'de (Berşeva) saldırı sirenleri çaldı. Gazze Şeridi'nden uzakta büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İsrail'e ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye karşın çok sayıda kasabaya roket yağdı.

Sosyal medyada, Filistinli silahlı grupların Gazze şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde dolaştığı görüntüler paylaşıldı.

Gazze'den fırlatılan roketler nedeniyle kentte sık aralıklarla saldırı alarmları çaldı, roketlerin isabet ettiği bazı bölgelerden siyah dumanlar yükseldi.

İsrailli komutan öldürüldü

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Nahal Tugayı Komutanı Yonatan Steinberg'in (42), Gazze sınırındaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınında Filistinli gruplarla yaşanan çatışmada yaşamını yitirdi.

Filistinli silahlı grupların bazı İsraillileri alıkoyduğu, silahlı kişilerin önünde elleri başlarının üzerinde bağlı yerde yüzükoyun yatan erkeklerin fotoğrafları paylaşıldı.

Ölü ve yaralı sayısı artıyor

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyuruldu. Dakika dakika Hamas-İsrail savaşı...

07.20 Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırı düzenlendi

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, bu olaydan bir kaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

05.40 Hamas'tan Askalan kentine 100 roket

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Askalan kentine 100 roket atıldığını duyurdu. Açıklamada, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nde masum insanların evlerini bombalamasına cevap olarak Askalan kentinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Gazze'den atılan bir roketin Askalan'da bir binaya isabet etmesi sonucu 1'i ağır 6 İsraillinin yaralandığını aktardı.

04.55 İsrail Gazze'yi gece boyu bombaladı

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı.

Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı.

İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı. Sağlık kaynakları ise Beyt Hanun'da bir eve düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı ancak sayı vermedi.

04.50 İsrail sınıra tank yığıyor

İsrail- Gazze hattındaki çatışmalar devam ederken İsrail, Gazze sınırına tank sevkiyatı gerçekleştiriyor. İsrail'in Gazze sınırına yaptığı tank sevkiyatı cep telefonu kameralarına yansıdı.

03.25 Polis karakolunun duvarını yıktılar ama yakalayamadılar

İsrail'in, Siderot kentindeki bir polis karakolunda saklanan silahlı bir Filistinliyi yakalamak için karakolun duvarını yıktığı ancak Filistinlinin kaçmayı başardığı belirtildi.

Yediot Ahronot Gazetesi'nin haberine göre, İsrail Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, polis karakolunun yıkılması pahasına da olsa karakolda saklanan silahlı Filistinlinin yakalanması yönünde talimat verdi. Söz konusu talimat üzerine önce omuzdan ateşlemeli füzeyle vurulan karakolun bir duvarı daha sonra buldozer tarafından yıkıldı. Ardından karakol ve çevresinde yoğun bir çatışma başladı ancak Filistinli kaçmayı başardı.

02.05 Hamas: Esir alınan İsrailli sayısı düşünülenden kat kat fazla

Hamas, esir alınan İsraillilerin sayısının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düşündüğünden "kat kat daha fazla" olduğunu ve Gazze Şeridi'nin her yerinde bulunduklarını iddia etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, El-Aksa Televizyonu'na yaptığı açıklamada "Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının devam ettiğini söyledi.

Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti.

Netanyahu'nun tehditlerine işaret eden Ebu Ubeyde, "Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

01.36 Blinken ile Ürdün Kralı Hamas İsrail savaşını görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la Hamas ile İsrail'in karşılıklı saldırıları nedeniyle bölgede yükselen gerilimi ele aldı. Kral Abdullah, Gazze ve çevresinde tansiyonun düşürülmesi ve bölgenin yeni bir şiddet sarmalından korunması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Gerginliği arttıran tüm uygulamalara son verilmesi, iki devletli çözüm temelinde barışın sağlanması için gerçek bir siyasi çözüm bulunması ve sivillerin korunması gerektiğini vurgulayan Kral Abdullah, gerilimin devam etmesinin bölgeye olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulundu.