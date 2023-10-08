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DÜNYA

Ele geçirilen İsrail askeri üssünden sarsıcı görüntüler

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonundan sarsıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Ele geçirilen İsrail üssünden görüntüler çok çarpıcı.

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı isimli saldırı İsrail'i şaşkına çevirdi. İsrail'in imajını yerle bir eden operasyondan gelen bir görüntü sosyal medyaya damga vurdu.

Görüntülerde Hamas militanlarının eline geçen İsrail askeri üssü ve gelişmiş Markeva-4 tankları yer alıyor.

Hamas İsrail içinde çatışan birliklerini takviye ediyor

Öte yandan Filistinli Hamas hareketi, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresindeki 7 ayrı İsrail noktasında silahlı unsurlarına savaşçı ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistinli silahlı güçler gece ve sabah saatlerinde İsrail içindeki bölgelere sızmaya devam etti. Grup, İsrail yerleşim alanları Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Kfar Aza, Be'eri, Yeted ve Kissufim'deki Filistinli silahlı unsurların mühimmat ve ek güçlerle takviye edildiğini ve çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

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