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MEDYA

Gazze'de El Cezire muhabiri yakınına düşen füzeyle şoka girdi o anlar kamerada

Gazze'de Hamas İsrail savaşını takip eden El Cezire muhabiri El Sayed, yakınına isabet eden İsrail füzesi nedeniyle canlı yayında şok geçirdi.

Hamas militanları İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonunu düzenledi. Hamas'ın operasyonu üzerine düğmeye basan İsrail Gazze Şeridi'ne "Demir Kılıçlar" operasyonu başlatarak Hamas'a savaş ilan etti.

O sıralarda Gazze'de olan Al Jazeera muhabiri El Sayed, savaşın en acımasız yönüyle yüzleşti. Nüfusun çok yoğun olduğu bölgede canlı yayında olan El Sayed, Gazze'ye düzenlenen 'roket yağmurları' hakkında bilgilendirme yaparken arkasındaki bir konuta füze düştü.

Düşen füze sonrası ateş topuna dönen bina yerle bir olurken, El Sayed ise çığlık çığlığa siper almak zorunda kaldı.

Haber sunucusu meslektaşı ise o anlarda "Lütfen saklanın. Eğer bunu güvenli bir şekilde yapabilecek durumdaysanız, bize neler olduğunu açıklayabilirsiniz. Eğer değilseniz lütfen güvenli bir yere gidin." dedi.

El Sayed yaşadığı olaya gözyaşlarıyla tepki verdi ve "Hayır sorun değil. Bu saldırı, Gazze Şehri'nin tam ortasındaki Filistin kulesine yapılan bir füze saldırısıdır." dedi.

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