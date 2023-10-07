İsrail savaş uçakları, Gazze'deki 14 katlı Filistin Kulesi'ni bombaladı!
Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na karşı İsrail ordusundan misilleme hamleler geldi. İsrail savaş uçakları, Gazze'de bulunan ve iddiaya göre uluslararası medya ajanslarının da ofisinin bulunduğu 14 katlı Filistin Kulesi'ni bombaladı.
Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail ordusu teyakkuza geçti. Gazze Şeridi'ne hava harekatı düzenleyen İsrail savaş uçakları, Gazze'de bulunan ve uluslararası medya ajanslarının kullandığı 14 katlı bir binayı bombaladı.