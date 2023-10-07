İsrail savaş uçakları, Gazze'deki 14 katlı Filistin Kulesi'ni bombaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu kongrede yine yeni bir değişimi AK Parti'de göreceksiniz'

El Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alıp tankları böyle ele geçirdi görüntüler gündem oldu

İsrail Başbakanı Netanyahu: "Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş"