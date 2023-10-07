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POLİTİKA

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne özel şarkı ve klip hazırlandı

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne özel klip ve şarkı hazırlandı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan klip, Bozlak ile başlıyor, Urfa Divanı ve Abdurrahim Karakoç'un "İsmailce" olarak da anılan İncitme şiiriyle devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da klipte şiirden bir bölüm okuyor.

Klipte "Nahnü kasemnada taksimde Mevla, bu noksan kısmeti bana mı verdin" sözlerini içeren bozlak, Esra Abay tarafından, "Asaf'ın mikdarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan" sözlerini içeren Urfa Divanı ise Ali Akyol tarafından seslendirildi.

Abdurrahim Karakoç'un İncitme şiirinden dizelerin yer aldığı bölümü Azerbaycanlı şarkıcı Azerin ile Yücel Arzen seslendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şiirden dizeler okudu.

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