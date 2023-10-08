BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
HABER /  SPOR

Taekwondo'da Grand Prix heyecanı başlıyor!

Taekwondo'da Grand Prix heyecanı başlıyor!

Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren Taekwondo ve Para Taekwondo Grand Prix müsabakaları Çin’in Taiyuan kentinde düzenlenecek.

Abone ol


Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenecek ve olimpik sıralamaya göre sporcuların davet edildiği organizasyonda Türkiye'yi 11 taekwondocu ve 9 para taekwondocu temsil edecek. Para Taekwondo Grand Prix 9 Ekim, Taekwondo Grand Prix ise 10-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye'yi temsil edecek sporcular şu şekilde:

Taekwondo

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kg), Merve Dinçel Kavurat (49 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), İkra Kayır (67 kg), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kg), Nafia Kuş (+67 kg)

Erkekler: Görkem Polat (58 kg), Hakan Reçber (68 kg), Ferhat Can Kavurat (68 kg) Muhammed Emin Yıldız (80 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kg)

Para Taekwondo

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kg), Meryem Betül Çavdar (52 kg) Seçil Er (65 kg), Nisa Nur Gürses (+65 kg)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kg), Mahmut Bozteke (63 kg), Fatih Çelik (70 kg), Oktay Atalay (80 kg), Mehmet Sami Saraç (+80 kg)

ÖNCEKİ HABERLER
Aman dikkat! Ağızdaki ağrılar, kanser belirtisi olabilir!
Aman dikkat! Ağızdaki ağrılar, kanser belirtisi olabilir!
Hamas İsrail savaşında son durum kudretli Demir Kubbe çöktü Lübnan İsrail çatışması yeniden başladı
Hamas İsrail savaşında son durum kudretli Demir Kubbe çöktü Lübnan İsrail çatışması yeniden başladı
Yunanistan'da halk yerel seçim için sandık başında!
Yunanistan'da halk yerel seçim için sandık başında!
Türkiye'nin iki dev projesi uluslararası ödül aldı!
Türkiye'nin iki dev projesi uluslararası ödül aldı!
Ayakkabı hırsızına Yargıtay'dan emsal karar!
Ayakkabı hırsızına Yargıtay'dan emsal karar!
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıyorlardı!
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıyorlardı!
Çankırı’da üreticilere merinos koç dağıtıldı!
Çankırı’da üreticilere merinos koç dağıtıldı!
İsrail, Hamas'ın istihbarat teşkilatını vurdu
İsrail, Hamas'ın istihbarat teşkilatını vurdu
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı olay oldu! Mehmetçik Filistin’e diye haykıranların sesi..."
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı olay oldu! Mehmetçik Filistin’e diye haykıranların sesi..."
İsmail Saymaz 'üzgünüm doğru şık Erdoğan' diyerek paylaştı
İsmail Saymaz 'üzgünüm doğru şık Erdoğan' diyerek paylaştı
Artvin’de SMA’lı bebek için gereken 1 Milyon 949 bin dolar 41 günde toplandı!
Artvin’de SMA’lı bebek için gereken 1 Milyon 949 bin dolar 41 günde toplandı!
Datça’da bir gecede 110 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 kişi yakalandı!
Datça’da bir gecede 110 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 kişi yakalandı!