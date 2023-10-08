Taekwondo'da Grand Prix heyecanı başlıyor!

Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren Taekwondo ve Para Taekwondo Grand Prix müsabakaları Çin’in Taiyuan kentinde düzenlenecek.

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Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenecek ve olimpik sıralamaya göre sporcuların davet edildiği organizasyonda Türkiye'yi 11 taekwondocu ve 9 para taekwondocu temsil edecek. Para Taekwondo Grand Prix 9 Ekim, Taekwondo Grand Prix ise 10-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye'yi temsil edecek sporcular şu şekilde:

Taekwondo

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kg), Merve Dinçel Kavurat (49 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), İkra Kayır (67 kg), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kg), Nafia Kuş (+67 kg)

Erkekler: Görkem Polat (58 kg), Hakan Reçber (68 kg), Ferhat Can Kavurat (68 kg) Muhammed Emin Yıldız (80 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kg)

Para Taekwondo

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kg), Meryem Betül Çavdar (52 kg) Seçil Er (65 kg), Nisa Nur Gürses (+65 kg)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kg), Mahmut Bozteke (63 kg), Fatih Çelik (70 kg), Oktay Atalay (80 kg), Mehmet Sami Saraç (+80 kg)