BIST 8.465
DOLAR 27,58
EURO 29,23
ALTIN 1.625,44
HABER /  GÜNCEL

CHP İstanbul İl Kongresi başladı: Divan Başkanı Çetin Soysal oldu

CHP İstanbul İl Kongresi başladı: Divan Başkanı Çetin Soysal oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay 4-5 Kasım tarihinde yapılacak ancak onun öncesinde bugün önemli bir kongresi var. CHP İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı. CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışacak. Kongrenin Divan Başkanlığı'na Çetin Soysal seçildi.

Partinin Gençlik Kolları üyeleri, salona “Özgür gelecek, gençlik özgürleşecek” ve “Güzel günler göreceğiz, güneşli günler” sloganlarıyla girdi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışacak.

CHP
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Hamas'tan Netanyahu'yu küplere bindirecek 'çekirge' benzetmesi
Hamas'tan Netanyahu'yu küplere bindirecek 'çekirge' benzetmesi
İsrail'den Gazze'ye mal ve yakıt yasağı! Talimatı verdi
İsrail'den Gazze'ye mal ve yakıt yasağı! Talimatı verdi
ABD'den Türkiye'nin çağrısına destek
ABD'den Türkiye'nin çağrısına destek
Taekwondo'da Grand Prix heyecanı başlıyor!
Taekwondo'da Grand Prix heyecanı başlıyor!
Aman dikkat! Ağızdaki ağrılar, kanser belirtisi olabilir!
Aman dikkat! Ağızdaki ağrılar, kanser belirtisi olabilir!
Hamas İsrail savaşında son durum kudretli Demir Kubbe çöktü Lübnan İsrail çatışması yeniden başladı
Hamas İsrail savaşında son durum kudretli Demir Kubbe çöktü Lübnan İsrail çatışması yeniden başladı
Yunanistan'da halk yerel seçim için sandık başında!
Yunanistan'da halk yerel seçim için sandık başında!
Türkiye'nin iki dev projesi uluslararası ödül aldı!
Türkiye'nin iki dev projesi uluslararası ödül aldı!
Ayakkabı hırsızına Yargıtay'dan emsal karar!
Ayakkabı hırsızına Yargıtay'dan emsal karar!
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıyorlardı!
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıyorlardı!
Çankırı’da üreticilere merinos koç dağıtıldı!
Çankırı’da üreticilere merinos koç dağıtıldı!