Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Nenad Bjelica'yı gönderen Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu. Bordo-mavili takımın yönetimi, Avcı ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı.

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Trabzonspor, Bjelica'dan sonra Abdullah Avcı'yı takımın başına geri getirmeye hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bordo-mavili takımın yönetimi, Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı.

Nenad Bjelica ile sözleşme fesih görüşmelerine devam eden Trabzonspor, kısa zamanda bu süreci tamamlamak ve Avcı'yı takımın başına getirmeyi planlıyor.