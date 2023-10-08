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İsrail'de kabine üyeleri arasında Hamas-İsrail savaşı tartışması çıktı

İsrail'de kabine üyeleri arasında Hamas-İsrail savaşı tartışması çıktı

İsrail hükümetinin Gazze'den düzenlenen saldırıları görüştüğü oturumda kabine üyeleri arasında tartışma çıktı.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yayımlanan habere göre hükümet, Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırıları ele almak üzere oturum düzenledi.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Akunis, saldırıların önceden bilinememesine tepki göstererek "Bugün her vatandaş İsrail istihbaratına ne olduğunu soruyor." dedi.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin de buna yanıt olarak "Sessiz olun" çağrısı yaptığı, başka bir bakanın da "Bize sessiz olmamızı söylemeyin!" şeklinde karşılık verdiği kaydedildi.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman ise Sağlık Bakanlığının kendisine ambulansların merkeziyle ilgili bilgi vermediğini söyledi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Moshe Arbel, "Eğer istersen Sağlık Bakanı yardımcısı olabilirsin." şeklinde "alaycı" bir üslup kullanırken Silman da "Ambulansların nerede olduğunu önemsemiyorum, sadece çalışmadıklarını ifade ediyorum." diye konuştu.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de oturumundaki konuşmasında, "artık sert olmaları ve Hamas'ın elindeki İsraillileri çok düşünmemeleri" görüşünü dile getirdi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla GazzeŞeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

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