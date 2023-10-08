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Doğu Anadolu ve Karadeniz'in çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı!

Doğu Anadolu ve Karadeniz'in çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı!

Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için fırtına, Karadeniz'in bazı kesimleri için ise fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 10.00-19.00 saatleri arasında Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak'ta batı ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Karadeniz'in batısında da yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek rüzgarın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'e yönelik kuvvetli sağanak uyarısı

Tahminlere göre, yarın Samsun'un doğusu ile Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, 1800-2000 metre üzeri kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede 09.00-18.00 saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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